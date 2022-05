Covid, contagi in calo nella Marca: «89mila persone ancora senza terza dose»

Incidenza dei positivi in discesa nell'Ulss 2: lunedì 2 maggio sono 670 i casi di positività al Covid ogni 100mila abitanti. Il distretto più colpito resta quello di Pieve di Soligo con un'incidenza di 659 casi su 100mila abitanti.

Stabili, invece, i ricoveri: 97 pazienti positivi in area medica, uno solo in terapia intensiva. 256 gli ospiti delle Rsa attualmente contagiati. In provincia di Treviso sono in totale 10.967 i positivi al Covid con 864 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi da inizio pandemia sono stati 2.322. In chiusura un aggiornamento sulle vaccinazioni: 5mila le quarte dosi somministrate agli Over 80 nella Marca per una copertura del 5,09%. La copertura provinciale delle terze dosi dai 5 anni in su è del 60,3%. Questo vuol dire che circa 89mila persone residenti nella Marca non hanno ancora ricevuto la terza vaccinazione anti-Covid.