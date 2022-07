Covid, contagi in calo nella Marca: stabili i ricoveri ospedalieri

Sono 5.285 i tamponi positivi rilevati domenica 24 luglio in Veneto: 1.375 i nuovi contagi nella Marca, provincia con il numero più alto di nuovi casi a livello regionale.

La buona notizia, però, è che il numero totale di positivi è iniziato a scendere, scendendo sotto quota 16mila in provincia di Treviso (15.729 per la precisone). Positivi che calano anche a livello regionale: sono 99.661 i casi attualmente positivi in Veneto oggi, ieri erano 100.694. I decessi per Covid in Veneto, hanno invece sfondato quota 15mila vittime da inizio pandemia. Nelle ultime ore si registrano infatti 5 vittime che portano il triste computo totale a quota 15.002 morti. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sul piano regionale la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto a ieri. In area medica vi sono 783 pazienti Covid esattamente come 24 ore fa, così come in terapia intensiva vi sono 27 pazienti Covid, ovvero uno in più rispetto a ieri.