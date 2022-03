Covid, oltre 2mila nuovi contagi: 226 anziani positivi nelle Rsa

Giovedì 24 marzo il bollettino di Azienda Zero indica 2060 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Sale così a 10.609 il numero di persone attualmente positive al virus in provincia di Treviso.

«Nonostante l'aumento dei contagi (domani ce ne saranno almeno altri 1.200), i ricoveri ospedalieri restano sotto controllo - commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - L'indice Rt provinciale è salito a 0.94 così come l'incidenza oggi a 704 casi su 100mila abitanti, Treviso Sud ik distretto più colpito. Il virus continua a colpire soprattutto gli studenti con 905 casi su 100mila tra i minori. Per fortuna - continua Benazzi - negli ultimi giorni i nuovi ricoveri sono stati solo 6, di cui 4 pazienti non vaccinati e 2 vaccinati con una dose. Gli Over 50 non vaccinati nella Marca sono 10.800. 226 gli anziani positivi nelle Rsa su un totale di 5619 persone. Il virus viene portato da fuori. Negli ospedali restano ricoverate 885 persone in area medica, 30 in ospedale di comunità, vuote le terapie intensive» conclude Benazzi. In chiusura un aggiornamento sugli arrivi dei profughi ucraini nella Marca: 2.713 sono stati sottoposti al tampone Covid. Di questi solo 31 sono risultati positivi e appena 289 hanno voluto vaccinarsi.