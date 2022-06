Covid, in Veneto quasi 10mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Non si ferma la nuova ondata di contagi Covid che sta interessando tutta Italia: nelle ultime 24 ore il bollettino di Azienda Zero segnala che in Veneto sono stati trovati quasi 10mila nuovi positivi (9.792 per la precisione). 1.710 i nuovi contagi emersi in provincia di Treviso dove sono oltre 10mila le persone attualmente positive al virus (10.624).

Martedì 28 giugno le persone attualmente positive in Veneto sono 62.994 con 402 ricoverati attualmente positivi di cui 14 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 613 di cui 24 in terapia intensiva). Padova (10.830 casi su 357.719 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Treviso (10.624 casi su 335.568 totali), Venezia (10.252 casi su 307.645 totali), Vicenza (8.945 casi su 322.498 totali), Verona (8.448 casi su 335.463 totali), Rovigo (2.476 casi su 76.927 totali) e Belluno (2.161 casi su 68.939 totali) mentre 8.989 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 28.631 hanno il domicilio fuori dal Veneto.