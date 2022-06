Covid, oltre 11mila persone positive in provincia di Treviso

Non si ferma l'ondata di contagi Covid che sta interessando, ormai da alcune settimane, gran parte d'Italia. Mercoledì 29 giugno il bollettino di Azienda Zero indica 1.531 nuovi positivi rispetto a ieri nella Marca dove si registra anche un nuovo decesso per Covid. Si tratta di un 88enne non vaccinato con pluripatologie pregresse. In totale sono 11.349 le persone attualmente positive in tutta la provincia a causa del dilagare della variante Omicron 5.

In Veneto i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 8.441 mentre il numero degli attualmente positivi ha raggiunto quota 67.392. Da inizio pandemia, a livello regionale, sono stati registrati 1.850.820 contagi. 447 i pazienti positivi in cura negli ospedali veneti, di cui 18 in terapia intensiva. Solo 161, infine, i vaccini anti-Covid somministrati nelle ultime 24 ore in tutta l'Ulss 2.