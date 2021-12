Covid, 949 nuovi contagi e un decesso in provincia di Treviso

Altri 949 nuovi positivi e un decesso per Covid, giovedì 30 dicembre, in provincia di Treviso. A dirlo è il bollettino di Azienda Zero che registra oggi oltre 10mila positivi a livello regionale con 157mila tamponi effettuati in 24 ore.

A livello regionale sono stati registrati complessivamente 636.695 casi Covid dall'inizio della pandemia, 86.889 (+6433) dei quali attualmente positivi e 537.441 (+3936) negativizzati (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12365 (+7 rispetto a ieri). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1266 (-24) persone nelle varie aree non critiche, 1137 delle quali ancora positive, e 193 (+3) in terapia intensiva, di cui 11 negativizzati.