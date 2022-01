Covid, 1.182 nuovi positivi e due decessi nella Marca

Il bollettino di Azienda Zero per la giornata di lunedì 10 gennaio registra, a livello regionale, 7.492 nuovi tamponi positivi e 24 decessi di cui due avvenuti in provincia di Treviso.

Nella Marca sono emersi 1.182 nuovi casi che portano il totale delle persone attualmente positive a 33.349. I decessi a livello provinciale sono di pazienti con pluripatologie pregresse di 86 e 67 anni di cui uno non vaccinato e uno vaccinato.In regione, dall'inizio della pandemia, sono stati complessivamente registrati 771.246 casi Covid, 190199 (+5740) dei quali attualmente positivi e 568464 (+1728) negativizzati o "guariti". Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1592 (+31) persone in area non critica, 1437 delle quali ancora positive, e 215 (-4) in terapia intensiva, di cui 14 ora negativizzate. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: domenica, a livello regionale, sono stati somministrati 40.675 vaccini di cui 29.441 terze dosi e 8.135 prime dosi grazie alle vaccinazioni pediatriche e al nuovo obbligo di vaccinazione per Over 50.