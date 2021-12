Covid, 716 nuovi contagi e un decesso in provincia di Treviso

Treviso torna ad essere la provincia del Veneto con il più alto numero di nuovi contagi Covid: giovedì 2 dicembre il bollettino di Azienda Zero indica infatti 716 nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore. Un dato che va rapportato all'alto numero di tamponi fatti nei Covid point dell'Ulss 2. Ad oggi sono 5.850 le persone positive nella Marca.

Rispetto a ieri è stato registrato anche un nuovo decesso per Covid, avvenuto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Secondo quanto riportato dall'Ulss 2, a perdere la vita è stata un'anziana di 81 anni con pluripatologie, vaccinata a marzo 2021. L'anziana conviveva con un familiare non vaccinato. A livello regionale, invece, sono 33.828 le persone attualmente positive in Veneto, 639 i pazienti positivi in cura negli ospedali, di cui 105 nelle terapie intensive.