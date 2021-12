Covid, 1082 nuovi positivi e nove morti nella Marca

Ricoveri in calo e terapie intensive stabili da tre giorni nella Marca dove però, martedì 21 dicembre, il bollettino di Azienda Zero registra un nuovo importante aumento dei contagi e dei decessi per Covid, ben 9 negli ultimi tre giorni.

Rispetto a ieri sono 1.082 i nuovi positivi trovati nella Marca a fronte di oltre 6mila tamponi per un tasso di positività del 10,99% (uno dei più alti registrati finora dall'Ulss 2 in questa quarta ondata). Treviso è prima in Veneto per numero di tamponi fatti nelle farmacie (10.194 solo negli ultimi giorni) e sta tenendo una media altissima anche nei Covid point di tutta la provincia. A preoccupare è però l'incidenza dei positivi sui tamponi fatti, ancora in aumento rispetto a ieri con 14 Comuni sopra i mille casi su 100mila abitanti e altri 31 Comuni tra i 700 e mille casi. Rispetto al 2020 il tasso dei contagi è più alto quest'anno (667 a fronte di 587).

Nove i decessi a livello provinciale negli ultimi tre giorni, si tratta di pazienti con un'età che va dai 64 ai 97 anni, tutti con gravi patologie pregresse: cinque di loro si erano vaccinati con AstraZeneca e Johnson&Johnson, gli altri quattro non erano vaccinati. In calo i ricoveri negli ospedali: dai 313 pazienti di ieri oggi siamo passati a 308, con 25 ricoverati nelle terapie intensive dove si registrano due dimissioni e due nuovi ingressi dal reparto di Pneumologia: si tratta di un 57enne e di un 70enne non vaccinati. «Negli ultimi due mesi - commenta il direttore generale, Francesco Benazzi - Il 95% dei ricoverati in terapia intensiva non era vaccinato». Le terze dosi somministrate agli Over 80 sono salite al 61,8%. 160mila i trevigiani che dovrebbero fare la terza dose entro il 28 febbraio. 79,2% la copertura della popolazione vaccinata sopra i cinque anni. Il 97% degli aventi diritto nelle case di riposo ha ricevuto la terza dose.