Covid, nella Marca 8mila positivi in meno di ieri: tre i nuovi decessi

Mercoledì 26 gennaio il bollettino Covid di Azienda Zero indica 19.820 nuovi contagi in Veneto. Di questi, 3.806 sono stati trovati in provincia di Treviso. Il dato importante, però, riguarda il crollo di casi attualmente positivi nella Marca: dai 48.300 di ieri si è passati in 24 ore a 40.435, segno che sempre più persone si stanno negativizzando.

Tre i nuovi decessi nella Marca: si tratta di due pazienti non vaccinati, uno con altre patologie pregresse e uno con una sola dose di vaccino. I tre avevano età comprese tra i 64 e gli 81 anni. 36 i decessi per Covid avvenuti nelle ultime 24 ore a livello regionale. Negli ospedali del Veneto i ricoveri tornano a salire: sono infatti 1.584 i pazienti Covid in area medica, 24 in più di ieri, mentre calano le terapie intensive oggi a quota 165, ovvero 7 in meno rispetto a ieri (dato che deve però verosimilmente tenere conto anche dell'alto numero di vittime riscontrate). 34.251 i vaccini somministrati in Veneto nelle ultime 24 ore di cui 28.217 dosi "booster".