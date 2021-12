Covid nella Marca: «Da Natale 14 decessi in quattro giorni»

Treviso torna ad essere la prima provincia del Veneto per numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 1.395 positivi che portano il totale delle persone attualmente contagiate nella Marca a 13.651.

Il dato che, però, spaventa di più nel bollettino Covid di oggi, martedì 28 dicembre, è quello dei decessi: 14 persone hanno perso la vita negli ultimi quattro giorni, ovvero dal giorno di Natale in avanti. Nove di queste 14 persone erano pazienti di età compresa tra i 71 e i 97 anni con patologie pregresse, mentre gli altri cinque morti erano ricoverati con un'età compresa tra i 75 e i 91 anni.

In regione sono stati registrati complessivamente 617653 casi di Covid-19 da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, 75971 (+4210) dei quali attualmente positivi e 529347 (+3164) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12335 (+29 rispetto a ieri). Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1164 (-49) persone nelle varie aree non critiche, 1050 delle quali ancora positive, e 178 (-7) in terapia intensiva, di cui 13 negativizzati.