Covid, sei decessi nella Marca: in Dogana sparite le code per i tamponi

Sono 1822 i nuovi contagi emersi nella Marca nelle ultime 24 ore, scende però a 28.986 il totale delle persone attualmente positive al Covid, in calo costante ormai da diversi giorni. Ci sono però sei nuovi decessi a livello provinciale, tra cui due non vaccinati di 81 e 56 anni. Le altre 4 vittime avevano gravi patologie concomitanti. Il calo dei nuovi positivi e l'apertura dei tamponi per le scuole ha portato anche a un notevole crollo degli accessi ai punti tampone dell'Ulss 2. In Dogana a Treviso la situazione al Covid point è rimasta di assoluta tranquillità per l'intera giornata di oggi. Le code delle scorse settimane sono solo un ricordo lontano.

Il bollettino di Azienda Zero di giovedì 3 febbraio registra 11.902 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 24 decessi a livello regionale. In Veneto, dall'inizio della pandemia, sono stati registrati complessivamente 1.193.244 casi Covid, 202.890 (-6018) dei quali attualmente positivi e 977.090 (+17896) negativizzati o guariti. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate ad oggi 1808 persone (+4 rispetto a ieri) in area medica, 1488 delle quali ancora positive, e 162 (-6) in terapia intensiva, di cui 22 negativizzate.