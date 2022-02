Covid, positivi ancora in calo nella Marca: 37 nuovi decessi in Veneto

Sono 10.012 i nuovi casi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore: di questi 1.899 sono stati trovati in provincia di Treviso dove il totale delle persone positive al virus scende però a 26.762 (in calo rispetto ai 27.583 casi di ieri). È quanto si apprende dal bollettino Covid diffuso sabato 5 febbraio da Azienda Zero.

Ad essere purtroppo ancora drammaticamente elevato è però il numero delle vittime: in tutto il Veneto nelle ultime 24 ore si contano infatti ben 37 morti per Covid, con il computo totale della vittime da inizio pandemia che è così salito da 13.310 a 13.347 morti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, a livello regionale continua il calo dei pazienti curati in area medica: sono 1.353, ovvero 77 in meno rispetto a ieri, mentre salgono a 134 quelli ricoverati in terapia intensiva (+1). In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati somministrati 24.807 vaccini di cui 18.796 dosi "booster" e 1.273 prime dosi.