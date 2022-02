Covid, sempre meno positivi nella Marca: 14 decessi in Veneto

Veneto verso la fine della quarta ondata: durante il fine settimana appena trascorso è rimasta pressoché stabile la pressione sugli ospedali del Veneto, mentre continua a calare il numero dei cittadini attualmente positivi. Il bollettino di lunedì 7 febbraio conta, a livello regionale, altri 2858 tamponi positivi e 14 decessi a livello regionale, di cui uno in provincia di Treviso.

Nella Marca sono stati "solo" 455 i nuovi positivi trovati tra le 8 di domenica e le 8 di lunedì mattina. Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Treviso è sceso a quota 24.915. Stabile la situazione negli ospedali. Dall'inizio della pandemia in Veneto sono stati registrati complessivamente 1.224.068 casi Covid, 168750 (+4550) dei quali attualmente positivi e 1.041.945 (+7394) negativizzati virologici o guariti. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1711 (+1) persone in area medica, 1354 delle quali ancora positive, e 125 (-2) in terapia intensiva. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore a livello regionale sono stati somministrati 17.442 vaccini di cui 12.034 dosi booster e 1.172 prime dosi.