Covid, altre 13 vittime nella Marca: ricoveri in calo negli ospedali

Con 13 nuovi decessi nelle ultime 24 ore la provincia di Treviso raggiunge quota 1059 morti Covid dall'inizio della pandemia. Rispetto a ieri sono 462 i nuovi casi Covid registrati da Azienda Zero nella sola provincia di Treviso (264 nel report di venerdì mattina, 198 in quello di oggi pomeriggio). I trevigiani attualmente positivi sono scesi a 11.006 (89303 a livello regionale), ieri erano 12.347.

Nelle terapie intensive scendono a 38 i ricoverati in provincia di Treviso (ieri erano 40): 19 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 3 a Montebelluna e 2 a Oderzo e 1 al San Camillo di Treviso. Purtroppo la Marca resta prima in Veneto per numero di ricoverati in area non critica dove ci sono: 109 pazienti a Vittorio Veneto, 102 a Montebelluna, 88 al Ca' Foncello di Treviso, 58 al San Camillo di Treviso, 30 a Oderzo, 21 a Motta di Livenza, 18 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (26), Vittorio Veneto (19) e Conegliano (1).