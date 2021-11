Covid, 446 nuovi contagi e due decessi nella Marca

Altri 2.082 positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore: il totale dei tamponi positivi da inizio pandemia sale così a quota 513.531. I veneti che oggi sono positivi sono 28.896 (+1.284 rispetto a ieri) mentre quelli negativizzati sono 472.688 (+792).

A dirlo sono i dati del bollettino pubblicato da Azienda Zero domenica 28 novembre. Sei i nuovi decessi per Covid a livello regionale (11.947 in totale) di cui due in provincia di Treviso mentre i pazienti Covid ricoverati negli ospedali regionali sono 513 in area non critica e 93 in terapia intensiva. Treviso, anche oggi, è la seconda provincia del Veneto per numero di nuovi contagi. Solo Padova ha dati peggiori in quanto prima provincia del Veneto ad aver superato i 100mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Bene, invece, la campagna vaccinale con 22.667 dosi "booster" somministrate nelle ultime 24 ore su un totale di 26.547 vaccini inoculati a livello regionale.