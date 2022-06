Covid, 1.200 nuovi contagi nella Marca: ricoveri sotto controllo

Nuova impennata di contagi Covid in provincia di Treviso: giovedì 23 giugno il bollettino di Azienda Zero indica 1.199 positivi trovati nelle ultime 24 ore. In Veneto solo Padova ha più contagi a livello provinciale (1.296 in più rispetto a ieri). Sale così a 8.674 il totale delle persone attualmente positive nella Marca.

A livello regionale il totale dei positivi sale a 50.314 casi con 329 ricoverati attualmente positivi di cui 11 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 534 di cui 21 in terapia intensiva). Sono invece 34.870 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.438 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.775 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Treviso (8.674 casi su 330.223 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Venezia (8.411 casi su 302.606 totali), Padova (7.696 casi su 351.767 totali), Verona (6.712 casi su 331.131 totali), Vicenza (6.648 casi su 318.078 totali), Rovigo (1.814 casi su 75.683 totali) e Belluno (1.637 casi su 67.924 totali) mentre 8.815 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 28.131 hanno il domicilio fuori dal Veneto.