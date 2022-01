Covid, superati i 50mila positivi nella Marca: 17 decessi in Veneto

Lunedì 24 gennaio sono 1218 i nuovi positivi al Covid in provincia di Treviso: ad oggi nella Marca sono oltre 50mila le persone positive al virus (50.083 per la precisione).

A livello regionale cala però il dato dei soggetti attualmente positivi, passando dagli oltre 288mila di ieri agli odierni 283.494. A crescere è però purtroppo ancora il numero delle vittime: in Veneto sono 17 in più nelle ultime 24 ore (un decesso anche a Treviso). Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, anche oggi si registra un calo complessivo nei reparti Covid sul piano regionale. In area medica scendono a quota 1.440 i pazienti, vale a dire 30 in meno rispetto a domenica, mentre al contrario crescono però di 6 unità i pazienti Covid curati in terapia intensiva che salgono così a 165. In chiusura un aggiornamento sul fronte delle vaccinazioni: 31.814 le vaccinazioni somministrate domenica di cui 25.760 erano terze dosi.