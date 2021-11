Covid, 424 nuovi positivi: «Contagi diffusi in tutta la Marca»

Venerdì 26 novembre 424 nuovi positivi al Covid sono stati trovati nella Marca: «Si tratta - afferma il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - di "micro-focolai" diffusi ormai in tutta la provincia. La media giornaliera di positivi è salita a 323 mentre l'incidenza provinciale è di 257 casi su 100mila abitanti (+15 casi rispetto a ieri). Una situazione preoccupante» ammette Benazzi.

I ricoveri ospedalieri raggiungono quota 120 (l'anno scorso erano 418), anche se 25 pazienti negli ospedali di comunità sono in procinto di essere dimessi. Superata, invece, la soglia di 10 pazienti in terapia intensiva, numeri da zona gialla che non scatterà grazie ai ricoveri più bassi nelle altre province venete. Asolo e Pieve di Soligo i distretti più colpiti dal contagio. La provincia di Treviso conta 70 Comuni con un'incidenza sopra i 200 casi ogni 100mila abitanti». L'Ulss 2 ha deciso di implementare l'attività di tracciamento destinando 70 dipendenti al "contact tracing".

Proseguono anche le vaccinazioni con l'82,6% della popolazione vaccinata sopra i 12 anni. Nelle ultime 24 ore l'Ulss 2 ha somministrato 4.346 vaccini di cui oltre 3.900 terze dosi. L'obiettivo resta raggiungere entro la prossima settimana le 7.200 vaccinazioni al giorno grazie ai richiami per la terza dose. I ragazzi dai 12 ai 19 anni che si sono vaccinati con almeno una dose sono saliti al 73,8% del totale. Nessun ospite delle case di riposo è positivo al Covid anche se ci sono 19 operatori sanitari positivi in tutta la provincia. Con l'apertura da sabato del centro vaccini di Ormelle e, dalla prossima settimana, del vax point di Asolo, l'Ulss 2 punta a raggiungere la media giornaliera richiesta dalla Regione.