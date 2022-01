Covid, in Veneto quasi 17mila nuovi casi: quattro decessi nella Marca

Non si ferma l'aumento dei nuovi contagi Covid in provincia di Treviso: mercoledì 5 gennaio il bollettino di Azienda Zero, registra a livello regionale quasi 17mila tamponi positivi (16.871 per la precisione) e 28 decessi di cui 4 avvenuti nella Marca.

Nell'Ulss 2 sono 2.917 i nuovi contagi, un dato comulativo che non si riferisce solo alle ultime 24 ore ma anche ai giorni scorsi. Il totale delle persone attualmente positive a livello provinciale sale così a 24.587. Dall'inizio della pandemia sono stati registrati in regione 703.750 casi Covid, 136.723 (+12364) dei quali attualmente positivi e 554.554 (+4479) negativizzati (o "guariti"). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 1395 (+29) persone, 1233 delle quali ancora positive, e 211 (+2) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzate. In chiusura un aggiornamento sulle vaccinazioni: a livello regionale, nelle ultime 24 ore, sono stati somministrate oltre 51mila nuove dosi (51.261) di cui 42.164 erano dosi "booster" e 5.594 prime dosi.