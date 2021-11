Covid, 214 nuovi positivi nella Marca: stabili i ricoveri

Sono 214 i positivi al Covid trovati in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore. Nella Marca salgono così a 1523 le persone attualmente positive e in isolamento. Nessun nuovo decesso rispetto a ieri.

Se sul fronte dei contagi i numeri sono in aumento, c'è da dire che la situazione negli ospedali non è ancora di grande emergenza. Dopo gli undici ricoveri avvenuti durante il fine settimana, secondo il report di Azienda Zero, negli ospedali della Marca ci sono ancora 9 pazienti in area non critica al Ca' Foncello, 16 a Vittorio Veneto e 1 a Montebelluna. Due i ricoverati in terapia intensiva a Vittorio Veneto. Le vaccinazioni a livello regionale hanno raggiunto le 7 milioni e 351mila dosi somministrate. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 14.733 dosi in Veneto, di queste 8.792 erano terze dosi (dosi booster) mentre le prime dosi sono state 1.138.