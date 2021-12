Covid, 594 nuovi positivi nella Marca: 303 pazienti negli ospedali

Continuano a crescere anche tra Natale e Santo Stefano i contagi Covid in provincia di Treviso. Il bollettino di Azienda Zero per la giornata di domenica 26 dicembre indica 594 nuovi positivi trovati nella Marca dove sono 13.485 le persone attualmente positive al virus.

Nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore per un totale di 1930 morti dall'inizio della pandemia in provincia di Treviso. Dal nuovo centro vaccini di San Vendemiano il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, fa il punto sulla situazione dei ricoveri ospedalieri: sono 303 in totale, di cui 32 pazienti nelle terapie intensive. Due i nuovi pazienti ricoverati nelle ultime ore in terapia intensiva al Ca' Foncello di Treviso. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1178 (-10) persone in area non critica, 1061 delle quali ancora positive, e 172 (-2) in terapia intensive, di cui 12 ora negativizzati.