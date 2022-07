Ulss 2 riapre i reparti Covid: chiesti venti posti letto all'Israa

Riaprono i reparti Covid a Treviso: l'aumento esponenziale dei contagi (+30% solo nell'ultima settimana) ha portato ad un innalzamento anche del numero di pazienti in ospedale.

L'Ulss 2 si è vista costretta a chiedere in prestito all'Israa 20 posti letto allestiti alla casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe. L'ospedale di comunità di Treviso tornerà invece ad essere interamente dedicato ai pazienti Covid. Esteso di un'ora l'orario di apertura dei punti tampone visto l'aumento di accessi. Il bollettino di mercoledì 6 luglio parla di 1.872 nuovi contagi, due nuovi decessi e 14.340 persone attualmente positive in provincia di Treviso. 129 i pazienti Covid positivi attualmente ricoverati di cui tre in terapia intensiva.