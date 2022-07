Covid, contagi e ricoveri ancora in salita: «Calo dalla prossima settimana»

Cresce ancora il numero di contagi e ricoveri Covid nella Marca: il bollettino di venerdì 1° luglio, pubblicato da Azienda Zero, conta 1.460 nuovi positivi e 12.457 persone attualmente contagiate in provincia di Treviso. Numeri a cui si aggiungono 117 pazienti positivi attualmente ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2, di cui due Over 80 in terapia intensiva.

Da quando ha preso piede l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1.867.336 casi Covid, 75.096 (+2902) dei quali attualmente positivi e 1.777.435 (+5052) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14805 (+5). Negli ospedali del Veneto risultano attualmente ricoverate 678 persone (+6 rispetto a ieri) in area non critica, 496 delle quali ancora positive, e 31 (+2) in terapia intensiva, di cui 12 negativizzati.

Il commento

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, commenta i dati del bollettino con queste parole: «Ad oggi l'80% dei ricoverati nei nostri ospedali è "positivo per caso". Si tratta cioè di pazienti entrati in ospedale per altre patologie, diverse dal Covid, ma risultate positive al tampone d'ingresso. I ricoverati esclusivamente per Covid sono 22 in tutta la provincia e hanno un'età media di 82 anni - precisa Benazzi -. La fascia d'età più colpita dai contagi, invece, rimane quella tra i 30 e 39 anni: è fondamentale che i giovani indossino le mascherine quando fanno visita ai parenti più anziani - l'appello del direttore generale -. L'incidenza provinciale ha raggiunto i 790 casi su 100mila abitanti, 8 comuni hanno un'incidenza superiore ai mille casi su 100mila abitanti. Dopo il weekend, se i ricoveri non aumenteranno ancora - conclude Benazzi - volevamo isolare un paio di stanze per tenare in reparto anche i pazienti positivi perché vorremmo chiudere il maggior numero possibile di reparti Covid». Bassa l'adesione alla quarta dose di vaccino: «Solo l'11,7% si è vaccinato nonostante l'Ulss 2 abbia inviato 24mila lettere e 18mila sms. Se si fossero vaccinati più anziani avremo molti meno ricoveri. La buona notizia - conclude Benazzi - è che negli ultimi tre giorni gli accessi Covid in pronto soccorso hanno iniziato a diminuire. Dalla prossima settimana ci aspettiamo di vedere di nuovo le curve in calo».