Covid, 769 nuovi positivi nella Marca: 38 ricoverati in terapia intensiva

In provincia di Treviso sono 769 i nuovi casi registrati nel bollettino di Azienda Zero per la giornata di venerdì 11 dicembre: 283 nel report di questa mattina, altri 496 in quello di oggi pomeriggio. 14.411 i casi attualmente positivi nella Marca.

Salgono a 38 le persone ricoverate in terapia intensiva, cinque in più di ieri: 23 pazienti a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna, 2 a Conegliano e 1 a Castelfranco. In area non critica 106 pazienti ricoverati al Ca' Foncello, 103 a Montebelluna, 17 a Vittorio Veneto, 51 al San Camillo, 33 a Oderzo, 8 a Conegliano, 14 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Negli ospedali di comunità 27 pazienti a Treviso, 7 a Vittorio Veneto.

Il virus nelle case di riposo

Le 55 strutture della provincia di Treviso prese in esame ospitano un totale di 5222 anziani di cui 549 sono attualmente positivi al Covid, pari al 10,5% del totale. 28 gli ospiti positivi ricoverati in ospedale. 287 i decessi nella sola provincia di Treviso. Per quanto riguarda il personale delle case di riposo su un totale di 6930 dipendenti, 276 sono positivi (il 4% del totale).

Il virus nelle scuole

Salgono a 103 le classi in isolamento nella Marca, 99 quelle in automonitoraggio. Nel distretto di Treviso la situazione è di 35 classi in quarantena e 35 in automonitoraggio. Per il distretto di Asolo 34 classi in quarantena e 39 in automonitoraggio mentre nel comprensorio di Pieve di Soligo sono 34 le classi in quarantena e 25 quelle in automonitoraggio.