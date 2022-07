Covid, contagi ancora in aumento: «Tredici nuovi ricoveri tra sabato e domenica»

«Siamo sconfortati». Con queste parole Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, commenta il bollettino Covid di lunedì 11 luglio. Il picco dei contagi è previsto per la prossima settimana (mercoledì 20) ma, ad oggi, le curve di positivi e ricoverati non accennano a scendere, anzi. Nel fine settimana appena trascorso ci sono stati 13 nuovi ricoveri Covid negli ospedali della Marca.

«Ad oggi - prosegue Benazzi - sono 147 i pazienti positivi nei nostri ospedali di cui un solo ricoverato in terapia intensiva a Treviso, 10 sono in Pneumologia a Treviso e 2 in Pneumologia a Montebelluna. Il problema è che in ospedale arrivano tutte persone anziane, Over 80 contagiati spesso da familiari e parenti più giovani e asintomatici. L'invito a tutti resta quello di utilizzare le mascherine FFP2 per cercare di limitare il più possibile il diffondersi dei contagi». Da oggi, infine, è stato potenziato l'orario dei punti tampone in tutta la provincia.