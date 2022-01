Covid, oltre 4mila nuovi contagi nella Marca: «Ricoveri in calo»

Oltre 4mila nuovi positivi (4.285) e 308 ricoverati negli ospedali della provincia di Treviso, con 33 pazienti in terapia intensiva (il 95% non vaccinato). Sono questi i dati salienti del bollettino di martedì 18 gennaio diffuso da Azienda Zero. A livello regionale sono 25.166 i tamponi positivi e 44 i nuovi decessi, di cui 11 in provincia di Treviso (sette non erano vaccinati).

«Mentre i numeri sui contagi continuano ad aumentare e sono 9 volte maggiori rispetto al 2020, i ricoveri negli ospedali sono in una fase di plateau - annuncia il direttore generale, Francesco Benazzi - I distretti più colpiti dalla Variante Omicron sono Pieve di Soligo ed Asolo. La fascia 20-29 anni ha un'incidenza di 3.380 casi su 100mila, quindi molto alta - continua il direttore generale - 1824 le classi con provvedimenti nell'Ulss 2 di cui 507 in quarantena, 374 in monitoraggio, 841 in autosorveglianza e 102 in quarantena e monitoraggio. 15mila tamponi fatti nelle ultime 24 ore: Monastier, San Camillo e Bios Treviso diventeranno punti tampone nei prossimi giorni. 70 i Comuni della Marca che hanno aderito al progetto dei tamponi per le scuole». In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: la copertura con tre dosi degli Over 80 è del 76,4%. Tutti i sabati e le domeniche saranno dedicati agli open day per vaccinare i bambini da 5 a 11 anni. Dall'inizio della pandemia in Veneto sono stati registrati 913054 casi Covid, 255914 (-360) dei quali attualmente positivi e 644343 (+25482) negativizzati o guariti. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1797 persone (+31 rispetto a ieri) persone nelle varie aree non critiche, 1569 delle quali ancora positive, e 208 (+3) nelle terapie intensive, di cui 24 negativizzati.