Covid, ricoveri in aumento: «Positivi oltre 250 dipendenti dell'Ulss 2»

Continuano ad aumentare contagi e ricoveri Covid in provincia di Treviso: martedì 5 aprile il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha tenuto un nuovo aggiornamento sull'andamento della pandemia nella Marca.

«Oltre a 149 pazienti ricoverati negli ospedali, di cui uno in terapia intensiva a Treviso e un altro a Montebelluna, abbiamo anche 258 dipendenti positivi, vaccinati e con pochissimi sintomi ma assenti da lavoro perché in quarantena. Speriamo possano tornare al più presto in servizio». Nei prossimi giorni, intanto, inizieranno a lavorare 260 nuovi infermieri abilitati tramite concorso. «Il 74% dei nuovi positivi trovati nella Marca sono casi di variante Omicron 2» aggiunge il direttore generale.

Al "San Valentino" di Montebelluna la riapertura dell'attività chirurgica ha portato a un nuovo aumento di casi Covid in corsia. «Si tratta - specifica Benazzi - di pazienti "positivi per sbaglio", anziani ricoverati per altre patologie o interventi che, al tampone d'ingresso in ospedale, risultano positivi e devono rimanere in quarantena. Sono un terzo del totale e, al momento, sono 32 i casi accertati a Montebelluna». Sempre sul fronte ricoveri sono 5 i pazienti in Pneumologia a Treviso, 42 i ricoverati nell'ospedale di comunità del capoluogo, 17 a Vittorio Veneto. Le terapie intensive restano in Fase 1 di allarme, la più bassa, mentre l'area medica è tornata in Fase 2. L'incidenza dei positivi a livello provinciale sale invece a 818 casi su 100mila abitanti. Dal 1º aprile, giorno in cui i tamponi in farmacia sono tornati a pagamento, sono quasi triplicati i tamponi fatti nei Covid point dell'Ulss 2 passando da circa 1.200 al giorno a ben 3.340. Dal 2 maggio i volontari potranno tornare a lavorare negli ospedali dell'Ulss 2. In chiusura, un aggiornamento sulla campagna vaccinale: dopo un'iniziale partenza a rilento stanno venendo somministrate circa 120 dosi Novavax al giorno e 535 vaccinazioni giornaliere tra "booster" e prime dosi. Dall'8 aprile l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene non sarà più Covid hotel ma tornerà ad avere 140 posti letto come ospedale di comunità. Il nuovo Covid hotel individuato dall'Ulss 2 per le quarantene è il Marco Polo Resort di Vittorio Veneto.