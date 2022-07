Covid, oltre 12mila nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore

La nuova ondata di contagi Covid continua a far registrare numeri importanti in Veneto e nella Marca: rispetto a ieri sono 2.204 nuovi positivi trovati in provincia di Treviso dove il totale delle persone attualmente contagiate è di 13.815. Tre i morti trevigiani in più di ieri, secondo quanto riportato dal bollettino di Azienda Zero.

Nella mattinata di martedì 5 luglio i casi di persone attualmente positive al Covid registrati in regione sono 84.548 con 585 ricoverati attualmente positivi di cui 25 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 783 di cui 34 in terapia intensiva). Sono invece 35.273 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.486 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.832 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (15.377 casi su 369.225 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Treviso (13.815 casi su 345.301 totali), Venezia (13.674 casi su 317.101 totali), Vicenza (13.407 casi su 331.738), Verona (11.624 casi su 343.592 totali), Rovigo (3.531 casi su 79.392 totali) e Belluno (3.195 casi su 71.040 totali) mentre 9.480 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 29.229 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Bon Bozzolla: nuove regole per le visite

Prenotazioni facilitate, più accessi e incontri più lunghi e frequenti, sempre nel rispetto della massima cautela a tutela della salute. Si allentano, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, le restrizioni all’Istituto Bon Bozzolla, Centro di Servizi di Farra di Soligo che nelle scorse settimane ha introdotto nuove regole per le visite. Resta obbligatorio per amici e parenti visitatori il possesso della Certificazione Verde, l’assenza di sintomi influenzali e il corretto utilizzo della mascherina FFP2, ma passano da 2 a ben 10 le aree protette dedicate agli incontri con gli ospiti. Visite su appuntamento, con accesso 7 giorni su 7 per una durata massima che sale da mezz’ora fino a 45 minuti, prenotabili telefonicamente, inviando una e-mail o con un semplice messaggio WhatsApp.

«Grazie alla protezione assicurata dalla diffusione della copertura vaccinale nella popolazione, anche con la somministrazione della quarta dose per i soggetti più fragili, è finalmente possibile garantire in sicurezza una maggiore e più durevole interazione in presenza - commenta il direttore dell’Istituto Bon Bozzolla, Eddi Frezza -. Una vera e propria boccata d’ossigeno, fondamentale per il benessere di ospiti, famigliari e amici, che non può comunque prescindere dal rispetto delle regole di sicurezza e dal principio di massima cautela. Continueremo infatti a monitorare la situazione con grande attenzione, soprattutto in vista dell’autunno».

Come si prenota

Chiamando o scrivendo un sms o un messaggio WhatsApp al numero 334 100 72 88, oppure inviando una email all’indirizzo coordinatore@bonbozzolla.it. Le prenotazioni sono attive dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 8.30 alle 9.

Quali sono gli orari di visita

È possibile accedere in struttura tutti i giorni per un massimo di 45 minuti: al mattino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18.

Come si accede

I visitatori devono essere in possesso della Certificazione Verde, non presentare sintomi influenzali e indossare correttamente la mascherina FFP2. All’ingresso, dopo la disinfezione delle mani, è richiesta la registrazione al banco informazioni.

Dove si svolgono le visite

Sono in totale 10 le aree protette adibite alle visite, 4 in esterna e 6 postazioni dedicate all’interno della struttura.