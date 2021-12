Covid, 474 nuovi contagi nella Marca: 212 i pazienti ricoverati

Il Covid continua a diffondersi in Veneto ma, rispetto all'anno scorso, l'aumento della pressione ospedaliera e il numero di decessi è in crescita più contenuta grazie alla campagna vaccinale.

Il bollettino di lunedì 6 dicembre, primo giorno con in vigore il Super Green Pass, conta 1709 tamponi positivi e due nuovi decessi a livello regionale. In provincia di Treviso sono 474 i nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 8mila tamponi fatti. Invariato, invece, il numero di decessi da inizio pandemia (stabili a 1874). Attualmente nella Marca sono 7100 le persone positive al virus. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 700 persone (+44 rispetto a ieri), 638 delle quali ancora positive. 122 (-1) i pazienti in terapia intensiva, di cui 5 negativizzati. In provincia di Treviso i ricoverati sono 212 (14 nelle terapie intensive). L'incidenza provinciale sale a 431 casi su 100mila abitanti con Asolo distretto più colpito. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, sono 33.245 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore a livello regionale di cui 29.883 terze dosi e 2.297 prime dosi. L'85,8% dei veneti sopra i 12 anni è vaccinato con almeno una dose. In provincia di Treviso gli Over 80 vaccinati con la terza dose sono il 42,9% del totale.