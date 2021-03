Asolo, focolaio Covid alle elementari: «Sospeso il doposcuola»

Nel distretto dell'Ulss 2 sono 111 le classi con provvedimenti in atto di cui 41 in quarantena e 70 in monitoraggio, così suddivise: nel distretto di Treviso 9 classi in quarantena e 29 in monitoraggio; nel distretto di Pieve di Soligo 18 classi in isolamento e 13 in monitoraggio, in quello di Asolo 14 classi in isolamento e 28 in monitoraggio. Nove le classi degli istituti superiori in isolamento a livello provinciale.

Osservata speciale la scuola primaria di Asolo. Ieri, mercoledì 3 marzo, erano state sottoposte a tampone sette classi per un totale di: 131 bambini e circa 20 docenti. L'esito dei test ha rilevato una sola positività in 5B che sarà messa in monitoraggio ma resterà in presenza. Ad oggi la situazione complessiva indica: 13 alunni e 1 insegnante positivo, 4 classi in quarantena e 11 docenti in isolamento, 3 classi in sorveglianza e due gruppi del doposcuola in quarantena. Visti i numeri, il doposcuola della primaria è stato sospeso. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha scritto su Facebook: «Ringrazio tutto il personale del Dipartimento di igiene dell' Ulss 2 Marca trevigiana per le azioni messe in atto al fine di circoscrivere il focolaio. Un grande grazie al dirigente scolastico, a tutto il personale scolastico e ai genitori per la collaborazione. Nel nostro comune oggi si registrano più di 60 concittadini positivi, la maggior parte asintomatici. Ieri erano una cinquantina. Manteniamo alta la nostra attenzione».

Il bollettino di Azienda Zero

Giovedì 4 marzo sono 255 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, 210 nel report di stamattina e altri 45 in quello di oggi pomeriggio. Tre i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1581 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi in isolamento a Treviso e provincia tornano a salire e sono 2.719 rispetto ai 2.560 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive vedono invece: 6 pazienti al Ca' Foncello di Treviso e 8 a Vittorio Veneto. In area non critica: 64 ricoverati a Vittorio Veneto, 36 al Ca' Foncello di Treviso, 2 a Montebelluna e 2 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (7) e Vittorio Veneto (13).