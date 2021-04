Covid: «Nelle scuole della Marca una media di 15 positivi al giorno»

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nella Marca sono 151: 138 casi registrati nel bollettino di venerdì mattina, 16 aprile, altri 13 in quello di oggi pomeriggio. Nessun nuovo decesso per un totale, da inizio pandemia, di 1.739 morti nella Marca, mentre i gauriti continuano ad aumentare e sono 71.366.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 2.767, ancora in calo rispetto ai 2.860 casi di ieri. I ricoverati nelle terapie intensive della Marca restano 30 (dato invariato rispetto a ieri): 19 a Treviso, 5 a Montebelluna, 6 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica numeri anche qui in miglioramento con: 54 ricoverati a Vittorio Veneto, 44 al Ca' Foncello, 59 a Montebelluna, 18 al San Camillo e 2 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati, in lieve aumento, negli ospedali di comunità a Treviso (14 pazienti) e Vittorio Veneto (7).

Il virus nelle scuole

Provvedimenti per 81 classi nella Marca: nel distretto di Treviso sono 25 le sezioni in quarantena e 13 quelle in monitoraggio. Nel distretto di Pieve di Soligo: 10 classi in quarantena e 9 in monitoraggio, nel distretto di Asolo 12 classi in quarantena e altri 12 in monitoraggio. In media sono 15 ogni giorno le classi in cui l'Ulss deve applicare provvedimenti per la presenza di studenti o insegnanti positivi. Alle superiori sono 22 le classi coinvolte su un totale provinciale di 81.