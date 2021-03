Covid, otto morti e 302 nuovi positivi in provincia di Treviso

Nelle ultime 24 ore sono 302 i nuovi positivi al Covid nella Marca: 235 nel bollettino di giovedì mattina, 25 marzo, altri 67 nel report di oggi pomeriggio. Otto i nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.650 morti dall'inizio della pandemia nella Marca.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 4.024, ancora in aumento rispetto ai 3.982 positivi di ieri. 34 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri): 18 a Treviso, 8 a Montebelluna, 7 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica: 87 ricoverati a Vittorio Veneto, 62 al Ca' Foncello, 57 a Montebelluna, 28 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza, 1 a Conegliano.