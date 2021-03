Covid, otto decessi e 177 nuovi positivi nella Marca

Domenica 7 marzo il bollettino di Azienda Zero indica quasi 3mila persone attualmente positive e in isolamento in provincia di Treviso. Ricoveri in lieve aumento

Domenica 7 marzo sono 177 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, 147 nel report di stamattina e altri 30 in quello di oggi pomeriggio. Otto i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1590 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi in isolamento a Treviso e provincia tornano a salire e sono 2.979 rispetto ai 2.968 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive vedono invece: 8 pazienti al Ca' Foncello di Treviso e 9 a Vittorio Veneto. In area non critica: 83 ricoverati a Vittorio Veneto, 43 al Ca' Foncello di Treviso e 2 a Montebelluna. Numeri a cui vanno sommati i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (14) e Vittorio Veneto (14).