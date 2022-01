Covid, oltre 30mila positivi nella Marca: ricoveri in aumento

Continuano ad aumentare i contagi Covid in provincia di Treviso: il picco della quarta ondata non è ancora stato raggiunto ma, sabato 8 gennaio, la Marca ha superato quota 30mila persone attualmente positive (30.571 per la precisione).

Il bollettino di Azienda Zero conta, a livello regionale, 21.056 tamponi positivi nelle ultime 24 ore di cui 4.158 in provincia di Treviso. 19 i nuovi decessi per Covid in Veneto, di cui uno avvenuto nella Marca. Dall'inizio della pandemia in regione sono stati registrati complessivamente 749.781 casi Covid 172.661 dei quali attualmente positivi e 564.581 (+4137) negativizzati (o "guariti"). Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1518 persone in area non critica (+43 rispetto a ieri), 1362 delle quali attualmente positive, e 209 pazienti (+4) in terapia intensiva, di cui 14 negativizzati.