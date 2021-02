Covid, altri nove decessi nella Marca: 1090 operatori sanitari vaccinati

Giovedì 11 febbraio il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 126 nuovi contagi, nove decessi in più di ieri e un lieve aumento dei casi attualmente positivi

Giovedì 11 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 126 nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 91 nel report di questa mattina altri 35 nel bollettino di oggi pomeriggio. Sono 9, invece, i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1486 morti nella Marca dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia tornano a crescere: sono 2144 rispetto ai 2113 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 22, uno in meno di ieri, con: 12 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 5 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna e 1 a Oderzo. I ricoveri in area non critica indicano: 19 ricoverati a Montebelluna, 45 a Vittorio Veneto, 24 al Ca' Foncello, 22 al San Camillo di Treviso e 6 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (23) e Vittorio Veneto (6). Sul fronte vaccini, infine, sono 1090 le dosi somministrate nella sola giornata di oggi agli operatori dell'Ulss 2, divisi tra Godega (521) e Treviso (569) a cui vanno aggiunte le 397 dosi somministrate oggi nelle case di riposo della Marca. A livello generale salgono a 34.560 le dosi somministrate nel distretto dell'Ulss 2. 106.727 le persone vaccinate in Veneto ad oggi.