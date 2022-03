Covid, oltre 7mila positivi e 15 decessi in Veneto: «Casi in aumento»

«Dopo il 31 marzo spero che le restrizioni anti-Covid vengano eliminate, è un passaggio doveroso perché non possiamo andare avanti così all'infinito ma, allo stesso tempo, i cittadini dovranno continuare ad essere responsabili». Il dibattito tra vaccinati e non vaccinati è ancora forte - continua Zaia - il Covid ha tirato fuori il meglio ed il peggio di noi. E' innegabile però che i casi positivi sono in aumento anche nelle nostra regione. Altri paesi come Cina e Hong Kong stanno tornando a chiudere, di certo la pandemia non è finita. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 7.313 i nuovi positivi trovati in Veneto su 87.237 tamponi fatti per un'incidenza dell'8,38%. Le persone attualmente positive in Veneto sono 55.118. I ricoverati negli ospedali 814 (-16 rispetto a ieri) di cui 753 in area medica e 61 nelle terapie intensive, dove il 65% dei ricoverati non è vaccinato. 331 i pazienti non Covid in Rianimazione. 15 nuovi decessi, infine, nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 14mila in Veneto da inizio pandemia.