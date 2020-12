Carabinieri positivi al Covid, chiusa la caserma di Silea

Carabinieri positivi al Covid in isolamento fiduciario: chiusa al pubblico la caserma di Via Roma a Silea. L'edificio dovrà essere sanificato prima di poter essere considerato di nuovo agibile. Per i cittadini che dovranno sporgere denuncia nelle prossime ore, il Comando dell'Arma ha allestito una stazione "mobile", sempre in Via Roma, con due carabinieri pronti ad aiutare i cittadini che dovessero averne bisogno. Non solo un carabiniere ma diversi militari della Compagnia sono risultati positivi. Ora si trovano in quarantena. Il sindaco Rossella Cendron è stata informata dell'accaduto e la sanificazione dei locali dovrebbe partire già nella giornata di lunedì 28 dicembre.