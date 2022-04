Torna il Covid in una casa di riposo di Oderzo: contagiati ben 49 ospiti

Ben 49 contagi Covid in un'unica casa di riposo ad Oderzo. Come riporta "il Gazzettino", succede al Centro residenziale Simonetti dove lo scorso 22 marzo, a seguito di uno screening di controllo, sono emersi i primi 5 casi di positività tra gli ospiti. Da lì, sfortunatamente, il virus si è poi esteso arrivando a contagiare 30 ospiti ed 8 dipendenti, fino al picco del 9 aprile quando il totale è stato di 49 ospiti contagiati, oltre la metà dei posti letto disponibili. Fortunatamente questo numero oggi si è abbassato a 36 persone contagiate, ma nessuno presenta sintomi gravi. La situazione è comunque monitorata dalla task force dell'Ulss 2 e del caso sono subito state informate tutte le famiglie coinvolte. Nonostante tutte le precauzioni adottate in questi mesi dalla dirigenza della struttura, tra cui le visite programmate, ancora non è chiaro come il virus possa essere entrato in casa di riposo.