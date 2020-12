Covid a Casier: ai medici di famiglia una struttura gratuita per tamponi e vaccini

Con la delibera 240 del 23 novembre scorso il Comune di Casier ha concesso l’utilizzo dei locali comunali costruiti per ospitare le cucine e servizi annessi, ora inutilizzati, in via delle Peschiere a Dosson vicino alla struttura del Centro Sociale. L’Amministrazione risponde così alla richiesta dei medici di famiglia di Casier e Dosson i quali, a fronte dell’attuale emergenza sanitaria legata al Covid, hanno chiesto la disponibilità di usufruire di una struttura idonea allo svolgimento di esami diagnostici e per l’attuazione della campagna di prevenzione vaccinale.

«Abbiamo immediatamente dato la nostra disponibilità ai medici di famiglia del territorio - dice il sindaco Renzo Carraretto - la collaborazione dell’amministrazione comunale si dimostra con i fatti. La cooperazione con medici, Ulss e Comune è alla base del nostro impegno per la prevenzione della salute dei nostri cittadini. Abbiamo tutti davanti agli occhi le difficoltà dei medici di famiglia a eseguire i tamponi ai propri assistiti negli ambulatori. Quando la salute chiama, il Comune risponde».

Ed è così che i pazienti dei dottori Enrico Meneguzzi, Elena Alberghini, Asal Habib, Eva Alvaro, Roberta Grazia Di Gregorio e Iva Santagostino, come si legge nella delibera comunale, potranno recarsi in via Peschiere a Dosson per tamponi e vaccini, previa prescrizione medica. Un ulteriore beneficio alla cittadinanza dopo l’estensione dell’orario del Covid Point in via Mattioli a Casier, aperto dalle 7 alle ore 19 dal lunedì al sabato. In occasione della festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, il drive in sarà aperto dalle ore 7 alle ore 13.

Inoltre, venerdì 11 dicembre, dalle 15 alle 17, a Casier arriva la giornata di recupero del vaccino antinfluenzale. Gli Over 65, i pazienti con patologie documentate (portando in visione l’esenzione del ticket) e le donne in gravidanza potranno recarsi nella struttura adiacente al Centro Sociale/Centro Anziani di Dosson, da tutti conosciuta come “Le Cucine”, accedendo da via delle Peschiere. «Visto l’orario prolungato - dice il Sindaco Renzo Carraretto - mi raccomando di non arrivare in massa alle 15.00, di evitare assembramenti e di attenersi alle misure di sicurezza ben note a tutti, al fine di agevolare il lavoro dei medici e assicurare la possibilità di ricevere il vaccino in totale serenità».

Nel frattempo, sabato due aziende trevigiane (la Gac Srl e la F.li Zanatta Arredamenti) hanno donato un albero di Natale e una cassetta per le lettere a Babbo Natale per i bimbi che fanno il tampone al Covid Point di Casier, il quale è gestito dalla Cooperativa Castelmonte. "Una maniera semplice per portare un po’ di Natale e sorrisi ai circa 400 utenti che ogni giorno vengono sottoposti al tampone al drive in in città" dichiarano congiuntamente le due aziende.