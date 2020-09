Covid nella Marca, quattro nuove classi in isolamento

Sono 819 le persone attualmente positive al virus in provincia di Treviso, 7 in più rispetto alla giornata di ieri. Il bollettino diffuso martedì 22 settembre, da Azienda Zero indica però due nuovi decessi in provincia di Treviso.

Si tratta di un paziente di 65 anni con una grave patologia in fase avanzata, concomitante con il virus, inserito tra i decessi del bollettino di martedì mattina e di una centenaria ospite di una casa di riposo del distretto di Treviso con già diverse patologie legate all'età nel bollettino serale. Sale dunque a 344 il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'emergenza. 4822 il dato comulativo sui tamponi risultati positivi nella Marca. Le persone in isolamento sono 1449 in tutta la provincia di Treviso di cui 498 casi positivi al virus. 863 sono contatti di persone risultate positive mentre 62 sono le persone in isolamento dopo essere rientrate in Veneto da un viaggio all'estero. Tra le persone in isolamento ci sono anche gli studenti degli istituti trevigiani in cui sono risultati positivi alcuni alunni. Lunedì 21 settembre ben 8 classi (soprattutto nel distretto di Pieve di Soligo) erano finite in quarantena. Oggi le classi poste in isolamento a seguito della positività di uno studente sono state quattro, due alle superiori, una in un asilo nido e una alle elementari. Al Ca' Foncello rimane libero il reparto di Terapia intensiva senza nessun ricoverato mentre scendono a 13 i ricoverati in area non critica. Tredici, infine, anche le persone positive al virus ricoverate nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto.