Un mini stomaco in vitro per studiare le conseguenze del Covid

«Ci siamo ritrovati catapultati in questa pandemia senza istruzioni per l’uso perché era impossibile averle, non ne esistevano. Oggi, a pandemia ancora in corso, il Veneto si afferma per un livello superiore di ricerca in questo ambito: la produzione di un modello di stomaco umano da utilizzare per approfondire l’impatto sul sistema gastrointestinale dell’infezione da Covid 19. La sanità e l’università venete hanno confermato il loro valore, dimostrando ancora una volta saper di esprimere un’altissima ricerca e di sapersi confrontare con i principali interlocutori internazionali, riunendo le migliori energie». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per l’importante traguardo raggiunto in campo medico – riconosciuto con la pubblicazione su Nature Communications - da un team internazionale, guidato da Nicola Elvassore, del Veneto Institute of Molecular Medicine (Vimm) e del Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Padova e dal coneglianese Paolo De Coppi del Great Ormond Street Institute of Child Health all'University College di Londra . Un lavoro per il quale è stato determinante anche il coinvolgimento dei professionisti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

«Il lavoro condotto si rivelerà determinante nella lotta al Coronavirus e agli esiti che potrà lasciare nel corpo umano -aggiunge il presidente- È uno studio mirato ai bambini, i pazienti più piccoli di questa pandemia, quelli che in un primo momento si pensava fossero i meno interessati dal contagio. Anche per questo il risultato assume grandissimo valore perché conferma che i nostri ricercatori hanno guardato oltre il contingente con quella visione più ampia che è fondamentale per la scienza. Mi congratulo vivamente con il dottor Elvassore, il dottor De Coppi e tutti coloro che con qualsiasi ruolo hanno lavorato all’eccezionale risultato raggiunto».