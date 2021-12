Covid, Vittorio Veneto aumenta i controlli in città e sui mezzi pubblici

Sono in aumento i contagi da Covid e il numero di ricoverati presso l’ospedale di Vittorio Veneto. In questi giorni in Prefettura si è tenuto un vertice al quale hanno preso parte i rappresentanti dei maggiori comuni della Marca oltre ai comandanti di carabinieri e Guardia di finanza. A breve la Prefettura emetterà un’ordinanza per coordinare gli interventi di Polizia e polizie locali. Tutti i comuni hanno assicurato la propria disponibilità e nei prossimi giorni sarà convocato un nuovo tavolo tecnico in Questura.

«Sara necessario aumentare i controlli - spiega il sindaco Antonio Miatto - perché esiste il rischio reale di dover limitare le attività durante le prossime festività natalizie. Invito quindi tutti i cittadini a rispettare il più possibile le attuali norme igienico-sanitarie. Questo, anche in considerazione dell’incremento dei casi di positività registrati qui a Vittorio Veneto. Al momento - prosegue il sindaco - i festeggiamenti natalizi sono consentiti solo in maniera diffusa, evitando concentrazioni di persone in piazze e altri luoghi. Ciò sperando che la situazione non peggiori ulteriormente e che non si debbano assumere misure più stringenti». La Prefettura ha raccomandato alle amministrazioni locali di dare massima priorità ai servizi di prevenzione della pandemia. «Un dato positivo emerso nel corso della riunione - conclude il sindaco Miatto - è legato al fatto che la gran parte della popolazione apprezza i controlli. Sono quindi convinto che tutti continueremo ad osservare le disposizioni anti-Covid con lo stesso impegno posto fino ad oggi. È importante comprendere che i controlli sono necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e per tutelare le attività imprenditoriali e la nostra economia che sono già stati così duramente messa alla prova». I controlli verranno dunque intensificati ed in particolar modo sui mezzi pubblici secondo modalità che la Prefettura sta definendo.