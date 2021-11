Covid, 268 nuovi contagi e un decesso in provincia di Treviso

Martedì 16 novembre il Veneto è tornato ad essere una delle regioni più colpite in Italia per numero di contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.278 nuovi casi, per un totale di 16.945 persone attualmente positive in isolamento. Il bollettino di Azienda Zero parla anche di anche 5 decessi, di cui uno avvenuto in ospedale a Treviso, per un totale di 11.881 morti a livello regionale dall'inizio della pandemia. 325 i ricoverati in area non critica (+8 rispetto a ieri) e 65 (+1) nelle terapie intensive. Nove ricoverati in più rispetto a ieri sono l'indicatore chiave: la situazione ospedaliera resta per ora sotto controllo.

Al Ca' Foncello di Treviso ha perso la vita un 85enne non vaccinato ricoverato in Pneumologia. 268 i nuovi positivi a livello provinciale con 2246 persone attualmente positive. Sul fronte delle vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 14.880 nuove dosi, di cui 1016 prime dosi e 8820 dosi "booster" che hanno raggiunto quota 216.366. 2.707 i vaccini somministrati dall'Ulss 2 nelle ultime 24 ore.