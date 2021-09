Covid nelle scuole: in pochi giorni sono già 35 le classi con contagi

In meno di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, dagli asili nido agli istituti superiori, sono ben 11 le classi in quarantena e 24 quelle ancora monitorate

Inizia ad esserci un po' di preoccupazione nella Marca per l'aumento dei contagi da Covid che, giorno dopo giorno, aumentano nei vari istituti scolastici della provincia. Al momento, infatti, 2 le classi che hanno subito provvedimenti da parte dell'Ulss 2 sono ben 35 (con almeno un caso di contagio), di cui 11 sono già state poste in quarantena, mentre le restanti sono ancora sotto monitoraggio. Nello specifico, come comunicato dall'Ulss 2, le 11 quarantene sono 2 asili nido, 7 scuole materne e 2 gruppi di centri estivi,mentre i 24 monitoraggi sono distribuiti tra varie classi di scuole elementari, medie e superiori. Si precisa, poi, che quasi tutti i ragazzi contagiati risultano paucisintomatici (ovvero presentano sintomi lievi che non destano preoccupazione).