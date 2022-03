Covid, tornano i contagi nelle scuole: virus in 285 classi

Torna a salire il numero di positivi al Covid in provincia di Treviso: dopo Carnevale, l'Ulss 2 ha registrato un nuovo aumento di casi soprattutto tra i ragazzini in età scolare. Venerdì 4 marzo erano infatti 148 le classi della provincia con provvedimenti, di cui solo 5 in quarantena. Martedì 8, invece, le classi con provvedimenti sono diventate 285 di cui 36 in isolamento.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nonostante l'aumento dei contagi (686 nuovi positivi tra martedì 8 e mercoledì 9 marzo) i ricoveri ospedalieri continuano a diminuire. Oggi, giovedì 10 marzo, chiuderà il reparto Covid dell'ospedale San Camillo a Treviso. Gli ultimi quattro pazienti ricoverati saranno dimessi nelle prossime ore. Una settantina gli anziani positivi nelle case di riposo della Marca, tutti con sintomi lievi: nessuno di loro è ricoverato in ospedale. 10.900 i trevigiani che non si sono ancora vaccinati. Alle 12.30 di oggi il presidente della Regione, Luca Zaia, terrà un nuovo aggiornamento sull'andamento della pandemia in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera.