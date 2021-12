Il Covid colpisce ancora il sindaco Chies, nuovamente positivo dopo il 2020

"Buongiorno a tutti, dopo il tampone periodico che eseguo di prassi, pur essendo asintomatico, mi è stata riscontrata la positività per cui dovrò fermarmi per alcuni giorni, sarà una fine dell'anno particolare ma va bene così, buon martedì amici!". Con questo breve messaggio, affidato ad un post di Facebook, il sindaco di Conegliano Fabio Chies ha annunciato ai suoi concittadini di aver contratto il Covid. La scoperta del contagio è avvenuta ieri sera grazie ad un tampone rapido comprato in farmacia e fondamentale per accedere al Consiglio comunale che si terrà comunque nella serata odierna al teatro “Dina Orsi”. Una spiacevole situazione per il primo cittadino coneglianese, già risultato positivo e sintomatico nel marzo 2020, in piena pandemia. Ora c'è quindi attesa per l'agognato tampone negativo, ma nel frattempo il sindaco dovrà rimanere in quarantena come da normativa. Centinaia, in ogni caso, i messaggi di vicinanza che Chies ha ricevuto fin dai pochi istanti successivi alla pubblicazione del post su Facebook.