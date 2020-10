Covid: «Strade aperte e niente coprifuoco alle 21 per Treviso»

Si è svolta mercoledì 21 ottobre in Prefettura a Treviso una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata alle nuove disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre. Alla riunione erano presenti, oltre ai rappresentanti di vertice delle forze di polizia, il Presidente della Provincia Marcon e il sindaco di Treviso Mario Conte accompagnato dal Comandante della Polizia locale, Andrea Gallo.

Per la Prefettura non è necessaria, al momento, la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di strade o piazze nel capoluogo di Marca, né degli altri Comuni della provincia. In caso di eventuali situazioni di assembramento però, sarà il sindaco a dover adottare la relativa ordinanza, trattandosi di provvedimento a tutela della salute pubblica. L’adozione del provvedimento dovrà avvenire insieme al Prefetto anche per predisporre i relativi dispositivi di vigilanza e controllo a Polizia e alla Polizia locale per fare in modo che l'eventuale coprifuoco venga rispettato. «Per i prossimi giorni - fanno sapere dalla Prefettura - molto dipenderà dal senso di responsabilità e dalla collaborazione dei cittadini e degli esercizi commerciali. Un importante banco di prova saranno i weekend, fisiologicamente caratterizzati da un afflusso di persone più numeroso. Da venerdì a domenica i controlli della polizia saranno dunque intensificati e, in caso di assembramenti e situazioni di pericolo, potrebbero scattare i provvedimenti sindacali di chiusura e coprifuoco». Per i prossimi giorni quindi il Comitato provinciale ha deciso di non adottare la linea dura, dando priorità ad azioni di sensibilizzazione e di dissuasione, facendo appello al buonsenso e alla responsabilità dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani.