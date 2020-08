Covid al Cortina Summer Party, Alessandro Benetton negativo al tampone

«Questo professore, Roberto Rigoli, é il Primario di Microbiologia di Treviso, é uno di quegli angeli che lavorano ininterrottamente da gennaio per la nostra salute. Lo conosco da molti anni, circa 20 anni fa sono stato il suo istruttore di kitesurf. Per non rendere vano il sacrificio di persone come lui, continuiamo ad essere prudenti e a seguire le norme e le misure indicate. Allo stesso tempo, come suggerisce il Professore, non cadiamo nella trappola del panico inutile. Ps: tampone negativo». Con questo sentito post su Instagram Alessandro Benetton (attuale presidente di Fondazione Cortina 2021) ha voluto comunicare a tutti i suoi followers l'esito del tampone a cui si era dovuto sottoporre obbligatoriamente dopo aver partecipato, nei giorni scorsi, al Summer Party di Cortina dove era purtroppo presente anche un positivo al Covid-19, un 26enne romano. Fortunatamente per lui, ma anche di tutti gli altri presenti al noto evento mondano sotto le Dolomiti, nessuno è comunque risultato poi positivo ai successivi test e ai tamponi.

