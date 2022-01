Positivo al Covid il presidente del Comitato Szumski: «Mi curo con l'Ivermectina»

«Ho rpeso il Covid e mi curo con l'Ivermectina. Come dice l'amico dottore Riccardo Szumski, il Covid è una malattia che può essere guarita senza intasare gli ospedali». A dirlo è Fabio Padovan, presidente del Comitato Szumski che, con un videomessaggio pubblicato su Telegram per gli amici, ha voluto pubblicamente ringraziare il sindaco di Santa Lucia di Piave per permettergli di curarsi a casa propria senza dover chiedere aiuto ai medici dell'ospedale. Nel dettaglio, come spiega Padovan, il contagio è arrivato lo scorso 28 dicembre in famiglia, tanto che ben 11 persone sono risultate positive, compresa la moglie che si è però poi negativizzata.

«Per poter parlare di una cosa bisogna farne esperienza e adesso è toccato a me. Non l'ho cercata ma ho voluto viverla per essere anche io credibile. Ho però visto amici e conoscenti ammalarsi, venire curati da Riccardo e guarire - continua Padovan - Inoltre, una volta entrato nell’organismo il virus aiuta a guarire dalle prossime infezioni. Io ora sto comunque meglio, la febbre è scesa, ma quanti morti hanno sulla coscienza coloro che hanno spinto per la tachipirina e la vigile attesa? Li hanno fatti morire a casa e a loro che sono morti soli voglio dedicare la mia piccola sofferenza. Solo col cuore si potrà vincere contro questi tecnocrati che vogliono portarci alla rovina».